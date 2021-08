Arabia Saudita: Riad ospiterà il World Defense Show nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità generale per le industrie militari (General Authority for Military Industries, Gami) dell'Arabia Saudita organizzerà il World Defense Show del 2022 che si terrà per la prima volta nel Regno, sotto il patrocinio del re Salman bin Abdulaziz al Saud. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale l’evento si terrà a Riad dal 6 al 9 marzo del 2022. Secondo le previsioni, l’evento dovrebbe attirare più di 30 mila visitatori. Il World Defense Show sarà una piattaforma globale per esperti della difesa, leader del settore e produttori, consentendo enormi opportunità di collaborazione tra attori internazionali e locali e un più ampio accesso alle industrie della difesa e della sicurezza in continua evoluzione dell'Arabia Saudita. Gami è il regolatore dell’industria militare del Regno e responsabile del settore della difesa.(Res)