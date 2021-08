Perù: presidente Castillo atteso per visita di protocollo in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, è atteso oggi per un incontro di "protocollo" con il comitato di presidenza del Parlamento. La riunione, confermata dalla presidente dell'organo monocamerale, Maria del Carmen Alva Prieto, si produce il giorno dopo il pesante rovescio subito dal partito del presidente, Perù Libre, nella composizione delle principali commissioni parlamentari. Il partito ha ottenuto il controllo di solo sette commissioni di secondo ordine dovendo rinunciare all'ambizione di presiedere commissioni strategiche come quella per gli Affari costituzionali, decisiva per l'avanzamento del progetto di riforma della Costituzione proposto da Castillo, e quella di Controllo e fiscalizzazione, incaricata di monitorare l'operato del governo. Si tratta della seconda volta a meno di un mese dal suo insediamento, che il nuovo presidente non riesce a costruire una maggioranza che gli permetta imporsi in parlamento. Il 27 luglio è stata infatti eletta alla presidenza della Camera la parlamentare di opposizione, Alva Prieto, leader del partito conservatore Azione Popolare. L'ufficio di presidenza ha il potere di presiedere e dirigere i dibattiti della sessione plenaria e di nominare i suoi alti funzionari. (segue) (Brb)