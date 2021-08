Perù: presidente Castillo atteso per visita di protocollo in Parlamento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bellido finisce nel registro degli indagati, ipotizza la procura, perché "a conoscenza" della trama di corruzione e per aver "partecipato e coordinato" il giro di soldi illeciti. Dall'insediamento ufficiale di fine luglio, numerosi esponenti del governo Castillo sono finiti nel mirino degli inquirenti. La procura ha aperto subito una indagine su Bellido per un possibile reato di "apologia del terrorismo", legato a dichiarazioni non trasparenti su una ex combattente di Sendero Luminoso. Il Tribunale superiore di giustizia di Lima (Tsj) ha inoltre accolto il possibile azzeramento della risoluzione che designa Bellido come primo ministro e Iber Maravi come ministro dell'interno. Una richiesta avanzata da ex militari che hanno denunciato contiguità dei due funzionari nei confronti "di gruppi vincolati al terrorismo o estremisti". (Brb)