Milano: Boccalini (Taxiblu), lotta all'abusivismo fondamentale per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro sarà pure un disco rotto che ripete sempre le stesse cose - afferma in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 -, ma d’ altro canto se in questa città e nella regione in generale ancora siamo qui a parlare di abusivismo evidentemente il problema è tutt’altro che sopito. Va preso atto che il recente protocollo per il contrasto del fenomeno degli abusivi e le recenti campagne di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema sono certamente un buon passo in avanti. Ora però, intendo da qui ai prossimi mesi, vedremo quanto saranno efficaci. Purtroppo - e i frequentatori degli scali aeroportuali e ferroviari milanesi lo sanno bene -, con la ripresa degli spostamenti e del turismo, per quanto ancora non a pieno regime, anche gli abusivi sono tornati a farsi vedere. Causavano un danno enorme prima della pandemia e ancor più grande oggi che il settore è già di suo in sofferenza e stenta a ritrovare livelli di normalità per quanto riguarda il numero di corse. Serve sicuramente una continuità d’ azione - conclude Boccalini - come previsto dal già citato protocollo e soprattutto l’applicazione e l’adozione di sanzioni in grado di scoraggiare questi delinquenti". (Com)