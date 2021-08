Emilia-Romagna: Appennino, in arrivo 1,5 milioni di euro per la manutenzione strade comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire collegamenti più sicuri ed efficienti in Appennino. Sono in arrivo in Emilia-Romagna nuove risorse per la manutenzione delle strade comunali di montagna e per contrastare gli effetti del dissesto idrogeologico e del maltempo. Si tratta di 1,5 milioni di euro ripartiti dalla Regione tra i 119 Comuni montani dell'Emilia-Romagna, in base allo sviluppo della rete stradale. Le risorse provengono dal Fondo nazionale per la montagna e si aggiungono ai 15 milioni di euro del Fondo regionale 2021-2023, già assegnati alle Unioni di Comuni montani e anche in questo caso destinati in via prioritaria a interventi per la viabilità. "Quest'ulteriore stanziamento straordinario destinato ai Comuni montani permette di fare un nuovo passo in avanti per il miglioramento della viabilità in Appennino, grazie a fondi che si aggiungono ai 15 milioni che abbiamo giù attribuito a marzo - sottolinea l'assessore regionale alla Montagna Barbara Lori -. Un intervento che pone al centro il tema dell'equità e dell'attenzione a questi territori meno popolati per i quali accessibilità è sinonimo di vivibilità, oltre che condizione indispensabile per lo sviluppo". In Emilia-Romagna le strade comunali di montagna superano complessivamente i 12mila chilometri. La ripartizione delle nuove risorse ha visto l'assegnazione in provincia di Piacenza di 206.235 euro (1.652 chilometri); in provincia di Parma di 319.583 euro (2.561 chilometri); in provincia di Reggio Emilia di 159.875 euro (1.281 chilometri). Ammontano a 249.735 euro i finanziamenti per il Modenese (2.001 chilometri); a 324.220 quelli per il Bolognese (2.598 chilometri); a 45.856 quelli per il Ravennate (367 chilometri). Infine ai Comuni della provincia di Forlì-Cesena vanno 124.916 euro (1.001 chilometri) e a quelli della provincia di Rimini 71.045 euro (569 chilometri). (Ren)