India: 18.377 Ong hanno aperto conti designati per finanziamenti esteri

Sono 18.377 le organizzazioni che hanno aperto un conto presso la banca pubblica State Bank of India (Sbi) per la ricezione dei contributi provenienti dall'estero a seguito della recente modifica della norma sui finanziamenti stranieri. Il dato, aggiornato al 31 luglio, è stato reso noto dal sottosegretario all'Interno, Nityanand Rai, nella risposta scritta a un'interrogazione parlamentare del Consiglio degli Stati, la camera alta. Le Ong registrate alla stessa data ai sensi della legge Foreign Contribution (Regulation) Act (Fcra) sono, invece, 22.708. Nell'anno fiscale 2019-20 le entità registrate hanno ricevuto fondi per 158,53 miliardi di rupie, in calo rispetto ai 165,25 miliardi del 2018-19 e ai 169,4 miliardi del 2017-18.