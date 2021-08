India: 18.377 Ong hanno aperto conti designati per finanziamenti esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche alla sezione 17(1) della legge del 2010 Foreign Contribution (Regulation) Act sono entrate in vigore il 29 settembre. Il ministero dell’Interno in una notifica di chiarimento ha poi precisato che tutte le organizzazioni non governative e le associazioni registrate in India in base alla sezione 12 della stessa legge possono ricevere contributi esteri esclusivamente in conti designati della Sbi, collocati presso la filiale principale di Nuova Delhi, al numero 11 della via Sansad Marg. La filiale deve riferire all’autorità competente l’importo, la provenienza, la modalità e altri particolari della transazione. (segue) (Inn)