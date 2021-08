India: 18.377 Ong hanno aperto conti designati per finanziamenti esteri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso 29 settembre, giorno di entrata in vigore delle modifiche, Amnesty International India ha annunciato la sospensione dell’attività nel Paese in seguito al congelamento dei conti bancari, accusando il governo indiano di “rappresaglia” per le sue denunce. L’esecutivo ha subito replicato respingendo le accuse, accusando a sua volta Amnesty di “pratiche illegali” e dichiarando che “l’India, per mezzo delle leggi stabilite, non permette interferenze nei dibattiti politici interni da parte di entità finanziate da donazioni estere”. Il giorno dopo 15 organizzazioni non governative hanno pubblicato un comunicato congiunto di condanna contro il governo indiano e solidarietà ad Amnesty. (Inn)