Covid: Mur, a università, Afam, ricerca risorse per emergenza e attività orientamento

- Sono stati registrati e pubblicati i decreti n.734 del 25 giugno 2021 e n.752 del 30 giugno 2021 del ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, per lo stanziamento di risorse connesse all'emergenza Covid e per le attività di orientamento e tutorato degli studenti. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il decreto n.734 del 25 giugno 2021 ha ripartito i 113 milioni di euro per l'anno 2021 del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e degli enti di ricerca" connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse sono destinate, in parte, per far fronte a misure straordinarie di sicurezza delle sedi, per la didattica a distanza e per la graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza e, in parte, per l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, per piattaforme digitali, per gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture.Le risorse, che sono un co-finanziamento, sono state ripartite in base alla tipologia di Istituzione, tenuto conto della dimensione e del numero delle Istituzioni, delle funzioni delle stesse e dell'entità dei finanziamenti ordinari già previsti. Nel dettaglio, dei 113 milioni previsti, 76 milioni sono stati destinati alle università statali e 7 milioni a quelle non statali, 8 milioni alle istituzioni Afam statali e 1 milione a quelle non statali, 3 milioni ai collegi universitari di merito accreditati e 18 milioni agli enti pubblici di ricerca vigilati dal ministero dell'Università e della Ricerca. (segue) (Com)