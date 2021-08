Covid: Mur, a università, Afam, ricerca risorse per emergenza e attività orientamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Decreto n.752 del 30 giugno 2021, invece, ha ripartito i 50 milioni di euro stanziati con il decreto-legge Sostegni-bis per il 2021 per il co-finanziamento di attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuovere l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Con le risorse stanziate le Istituzioni, nell'ambito della loro autonomia, possono finanziare attività di orientamento in ingresso al sistema della formazione superiore in favore degli studenti delle scuole secondarie superiori, azioni di consulenza specifica per lo sviluppo delle risorse personali e per favorire l'accesso al mondo del lavoro, attività di formazione e informazione rivolte al corpo docente delle scuole secondarie superiori in materia di orientamento, promozione di attività didattiche e laboratoriali sperimentali finalizzate all'avvicinamento al metodo scientifico e alla didattica universitaria. Università e istituzioni Afam possono attivare o potenziare il counseling psicologico di supporto agli studenti, le attività svolte in presenza di orientamento e tutorato, gli interventi infrastrutturali e di ammodernamento delle dotazioni per la didattica finalizzati all'eliminazione di eventuali barriere che limitino la mobilità, l'accessibilità alle strutture universitarie, misure riservate agli studenti che versano in particolari condizioni di svantaggio socio economico, con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento. Le risorse sono ripartite in base alla tipologia di Istituzione, tenuto conto della dimensione, dei percorsi di studi e del numero delle Istituzioni stesse: 40 milioni di euro per le Università statali e 4 per le non statali, 5,15 milioni per le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, museale e coreutica e 850 mila euro per le non statali. (Com)