Spagna: ministra Transizione ecologica, ampliamento aeroporto Barcellona solo nel rispetto dell'ambiente

- L'ampliamento dell'aeroporto El Prat di Barcellona si farà solamente se verranno rispettati gli impegni sull'ambiente. Lo ha dichiarato la ministra per la Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, assicurando che questo progetto dovrà rispettare la legislazione in materia di ambiente come tutte le opere pubbliche. Al momento, secondo quanto fatto notare dalla ministra, l'unico aspetto che si conosce riguardo il progetto è l'accordo "politico" raggiunto tra la società che gestisce l'aeroporto di Barcellona (Aena) e la Generalitat catalana per ampliare lo scalo. Tale scelta, secondo Ribera, è stata ritenuta necessaria in quanto prima della crisi del Covid-19 l'aeroporto del capoluogo catalano sembrava aver raggiunto i limiti della sua capacità. Secondo quanto dichiarato nelle scorse ore dalla sindaca di Barcellona, Ada Colau, progetti come l'ampliamento dell'aeroporto El Prat "sono un'opportunità molto buona per dimostrare se si sta dalla parte della scienza e si scommette veramente su una transizione verde o se si pratica il negazionismo con le sue terribili conseguenze". La sindaca del capoluogo catalano ha in questo modo ribadito la sua opposizione al progetto di ampliamento dell'aeroporto El Prat portato avanti dal governo spagnolo e dalla Generalitat catalana. (segue) (Spm)