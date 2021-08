Regno Unito: "The Guardian", piano per sostituire gas con idrogeno blu potrebbe non tutelare l'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del governo britannico per sostituire il gas con l'idrogeno "blu" potrebbe avere delle inattese conseguenze negative per il clima. E' quanto scrive il quotidiano britannico "The Guardian", citando uno studio di accademici statunitensi secondo cui le emissioni provenienti dalla produzione di idrogeno blu potrebbero essere il 20 per cento più dannose per il clima rispetto all’uso del gas. Ciò sarebbe dovuto alle emissioni che "fuggono" quando il gas è estratto dal suolo e si divide per produrre idrogeno. Il processo lascerebbe nell'ambiente un sottoprodotto dell’anidride carbonica e del metano che nemmeno i sistemi più avanzati possono catturare completamente, determinando la sua diffusione nell'ambiente. I ricercatori dell’università statunitense Cornell e Stanford hanno calcolato che queste emissioni possono essere più dannose di quelle associate all’estrazione e la combustione di gas.(Rel)