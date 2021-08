Mali: missione Minusma collabora a indagini su massacro di civili di Ouatagouna e dintorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma) è al lavoro per aiutare il governo di Bamako a far luce sugli eventi che hanno portato all'uccisione di 51 abitanti di villaggi del nord del paese. Lo ha detto ai microfoni di "Mikado Fm" il direttore della divisione Minusma per i diritti umani, Guillaume Nguefa. Lo scorso 8 agosto, uomini armati considerati affiliati a movimenti jihadisti hanno attaccato i villaggi di Karou, Ouatagouna e Daoutegeft, al confine con il Niger, massacrando gli abitanti: a Karou sono stati uccisi 20 civili, a Ouatagouna 14 e nella frazione di Daoutegeft altri ancora, in un attacco condotto a bordo di motociclette, cogliendo di sorpresa gli abitanti. Il massacro ha suscitato vive reazioni da parte della politica e della comunità internazionale, che ha condannato l'accaduto. L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha condannato gli attacchi ricordando anche gli episodi simili avvenuti nei giorni scorsi in Burkina Faso e in Ciad. Questi attacchi contro i civili, ha scritto in un messaggio su Twitter, "ricordano la necessità imperativa di combattere senza sosta i movimenti terroristici che imperversano nel Sahel e l'urgente necessità di costruire Stati che soddisfino le aspirazioni delle loro popolazioni". Il Mali è teatro di una crisi politica e della sicurezza dal 2012: le insurrezioni separatiste e ora jihadiste guidate da gruppi legati ad Al-Qaeda e all'organizzazione dello Stato Islamico, così come le violenze intercomunitarie e molteplici abusi - anche da parte delle forze di sicurezza - hanno provocato migliaia di morti tra civili e militari e centinaia di migliaia di sfollati. Dal nord del Mali, le violenze si sono estese al centro del Paese, poi ai vicini Burkina Faso e Niger. (segue) (Res)