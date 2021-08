Francia: Covid, nuove restrizioni a Guadalupe contro l'aumento dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani fino al primo settembre saranno in vigore nuove restrizioni contro l'aumento dei casi Covid-19 nel Dipartimento d'oltremare francese di Guadalupe. Come riferito dal portale d'informazione "France Info", i casi nel Dipartimento francese hanno varcato la soglia dei 1.800 per ogni 100 mila abitanti. Per questo motivo, "abbiamo deciso di introdurre nuove misure di confinamento", ha annunciato il prefetto di Guadalupe, Alexandre Rochatte. Questo implica che nelle tre settimane a venire, il coprifuoco non sarà più dalle 20 alle 5, bensì dalle 19 alle 5. Similmente, gli spostamenti, da che erano autorizzati nel raggio di 10 chilometri, lo saranno nel raggio di 5. In aggiunta, tutte le attività che producono beni non essenziali chiuderanno le porte. Ciò nonostante, al contrario della Martinica, che ha negato anche l'accesso alle spiagge, la balneazione e gli sport acquatici saranno autorizzati nell'isola di Guadalupe, sempre nel raggio di 5 chilometri. "Non voglio incitare i turisti a lasciare a Guadalupe. Però, invito tutti coloro che avevano previsto di recarsi nel Dipartimento francese a breve, a posporre la loro data di arrivo. Le tre settimane a venire saranno fondamentali per diminuire la pressione sugli ospedali. Perché ciò avvenga, dobbiamo essere pronti al sacrificio e alla solidarietà", ha aggiunto Rochatte. (Frp)