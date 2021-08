Lavoro: Legnaioli (Lega), misure urgenti contro incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Donatella Legnaioli, segretaria della commissione Lavoro alla Camera, dichiara, in una nota, che la morte di un operaio edile caduto dalla finestra a Empoli è "un'altra maledetta tragedia". Ormai, sottolinea, è "un bollettino di guerra che rende urgente - aggiunge Legnaioli - l'adozione di misure straordinarie". Sul luogo di lavoro, prosegue la nota, "la sicurezza deve essere sempre al primo posto. Sono vicina a tutte le famiglie che nel corso del tempo hanno perso un loro caro mentre svolgeva la propria professione e mi auguro che il ministro Orlando condivida con tutti noi, rappresentanti del governo, un'azione straordinaria e dirompente per arrestare questo assurdo bagno di sangue". (com)