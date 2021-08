Libano: Banca centrale interrompe sussidi per importazione carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Libano (Bdl) ha annunciato questa notte che fornirà una linea di credito per gli importatori di carburante al prezzo di mercato, ponendo così fine ai sussidi per l’acquisto della risorsa. Con ogni probabilità la mossa farà aumentare bruscamente i prezzi, in un Paese già colpito da una grave crisi economica e finanziaria e da una dura crisi energetica, che rischia di far chiudere negozi e ospedali e ha provocato violenze tra consumatori e automobilisti in cerca di benzina. La carenza di carburante attualmente in corso nel Paese dei cedri è dovuta in parte al contrabbando verso la vicina Siria, e in parte all’incapacità del governo – a corto di liquidità – di garantire consegne di merce importata. Le autorità hanno cominciato a ridurre i sussidi a seguito della crisi, con la valuta libanese che viene attualmente scambiata a 20.000 per un dollaro sul mercato nero (mentre il tasso di cambio ufficiale è fissato a 1.500 per uno). (segue) (Res)