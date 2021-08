Libano: Banca centrale interrompe sussidi per importazione carburanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo della benzina è aumentato di più del 220 per cento nel giro di un anno, suscitando il panico tra la popolazione e ampliando il mercato nero. La decisione della Banca centrale potrebbe permettere di ridurre le carenze, ma aumenterà la tensione sociale, in un Paese in cui il 50 per cento della popolazione vive attualmente sotto la soglia di povertà. A più di un anno dalla devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020, il Paese è inoltre tuttora privo di un governo nel pieno delle sue funzioni, dopo il fallito tentativo dell’ex primo ministro Saad Hariri di formare un nuovo esecutivo a causa di dissapori con il presidente della Repubblica, Michel Aoun. (Res)