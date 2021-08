Montenegro: fonti stampa, vicepremier Abazovic è autore di accordo con Chiesa ortodossa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il patriarca ha ascoltato quelle ragioni con attenzione, grande pazienza, ma anche sorpresa", si legge nel comunicato delle autorità ecclesiastiche. Il patriarca e i vescovi hanno espresso "grande rammarico e preoccupazione per l'ulteriore posizione della Chiesa ortodossa serba e del suo popolo di fedeli, considerando che solo con essa, sebbene ad essa appartenga la maggioranza assoluta dei fedeli in Montenegro, non è stato firmato un accordo che garantisca la sua posizione giuridica, e quindi i diritti religiosi e civili del popolo di San Sava, il che rappresenta un atto di aperta discriminazione". Krivokapic ha scritto allora su Twitter di essere giunto a Belgrado per trasmettere la volontà del popolo montenegrino, ovvero che il vescovo Joanikije di Budva-Niksic sia eletto metropolita della diocesi Montenegro-Primorje. Il premier ha aggiunto che l'accordo di principio con la Chiesa sarà firmato il 30 ottobre, giorno della morte del metropolita Amfilohije scomparso dopo un ricovero per Covid-19. (segue) (Seb)