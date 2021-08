Sardegna: notte di incendi a Mandas, in fumo la vegetazione di due colline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Mandas (Sud Sardegna) notte impegnativa sul fronte incendi: dalle due circa i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono stati impegnati per un vasto incendio di vegetazione e macchia mediterranea in alcune aree rurali nei pressi delle campagne della statale 128 in località "Sa Ceraxia". Le fiamme si sono propagate su più fronti mandando in fumo la vegetazione su due colline, un fronte a ridosso di alcune strutture abitative sparse dove due squadre si sono schierate a protezione delle stesse. La sala operativa 115 ha inviato sul posto oltre le squadre di pronto intervento dei distaccamenti di Mandas e Sanluri in supporto altri due automezzi e sette operatori dalla sede centrale di Cagliari. Coinvolto anche un fienile, tempestivamente raggiunto da una squadra che ha spento le fiamme che hanno coinvolto la struttura rotoballe e alcuni mezzi agricoli, gli operatori hanno predisposto l'immediata evacuazione di alcuni animali che sono stati messi in salvo. Le fiamme sono state spente. Nessuna persona risulta coinvolta. Alle prime luci dell'alba i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica dai focolai residui nelle aree coinvolte. Altri interventi per incendi di sterpaglie e vegetazione varia, svolti nel corso della nottata da altre squadre della sede centrale e distaccamenti provinciali. (Rsc)