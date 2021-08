© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini al popolo calabrese per gli incendi che in queste ore stanno devastando la Calabria, provocando vittime e danni incalcolabili. Il governo concentri tutte le sue forze in tutti quei territori messi in ginocchio dagli incendi: non c'è tempo da perdere". Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(Rin)