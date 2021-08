© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 528 interventi dei Vigili del fuoco nelle ultime 12 ore: 230 in Sicilia, dove la situazione è ritenuta "sotto controllo", 84 squadre al lavoro; 100 in Calabria, maggiori criticità riscontrate nel Reggino, Catanzarese e Cosentino, in volo 5 Canadair. Lo rendono noto i Vigili del fuoco tramite i loro canali social. (Ren)