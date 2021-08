Finanza: Giacomoni (FI), pronti a sentire in audizione vertici Euronext

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di necessità "siamo pronti sin da subito, come commissione di vigilanza su Cdp, a valutare l'opportunità di sentire in audizione i vertici Euronext". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di FI e presidente della commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti. Euronext rappresenta "una grande opportunità per Borsa spa, così come al tempo stesso - sottolinea Giacomoni - Borsa spa rappresenta una grande opportunità per Euronext. L'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in Euronext e l'acquisizione di Borsa Italiana Spa sono operazioni di fondamentale importanza per tutto il sistema Paese. Finalmente l'Italia - aggiunge il deputato FI - avrà ora la possibilità di giocare un ruolo centrale nei mercati finanziari internazionali. Tuttavia, occorre vigilare affinché Borsa spa non sia svuotata per portare le maggiori attività a Parigi, con il conseguente taglio del personale. Al riguardo ci rassicurano - chiarisce Giacomoni - le smentite pervenute tempestivamente e ci auguriamo che Euronext valorizzi sempre più le competenze italiane, anche perché Borsa spa contribuisce per un terzo alla nuova realtà in termini di ricavi e con la sua forza posizionerà il nuovo gruppo tra i soggetti che meglio potranno contribuire alla spina dorsale dell'Unione dei mercati dei capitali in Europa. Per questo in Parlamento - conclude la nota - vigileremo affinché venga rafforzata la presenza italiana in Euronext, attribuendo ai manager di Borsa italiana ruoli chiave". (com)