Libia: crisi elettrica, Compagna acciaio immette altri 180 megawatt nella rete pubblica

- La Compagnia libica del ferro e dell’acciaio (Lisco) ha immesso nella rete pubblica della Libia ulteriori 180 megawatt prodotti dalla centrale elettrica dell’azienda situata nella città di Misurata. Ciò è avvenuto dopo il ripristino della seconda unità dell’impianto, che ha una capacità di generazione pari a circa 60 megawatt. La Compagnia ha lamentato la mancanza degli stanziamenti necessari per provvedere alla manutenzione annuale della centrale, ad aumentare la capacità produttiva e ad allungarne il ciclo di vita. Lisco possiede una centrale elettrica a Misurata composta da sei unità con generatori a turbina a vapore con una capacità totale di 507 megawatt. La prima unità è stata avviata nel 1988, poi tutte le unità hanno iniziato a funzionare nel 1990. L'impianto è progettato per fornire una parte del fabbisogno degli impianti e delle strutture dell’azienda, e un’altra parte per contribuire a sostenere la rete pubblica con una quota del 60 per cento della sua capacità produttiva. Vale la pena ricordare che il governo di unità nazionale ha disposto alla fine dello scorso giugno, in una decisione drammatica, di sospendere completamente i lavori del complesso siderurgico nei mesi di luglio e agosto, per garantire un maggiore sostegno alla rete elettrica pubblica che soffre di un grave deficit che causa tuttora lunghi blackout e disservizi in tutte le città della nazione nordafricana. (segue) (Lit)