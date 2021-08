Libia: crisi elettrica, Compagna acciaio immette altri 180 megawatt nella rete pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia genera quasi tutta la sua energia elettrica utilizzando centrali elettriche a combustibili fossili per soddisfare la sua crescente domanda di elettricità. La capacità nominale degli impianti esistenti in Libia è di circa 14.500 megawatt, ma gli esperti del settore stimano che la capacità di piena generazione disponibile sia pari ad appena 6.320 megawatt, di cui circa il 63 per cento generato da gas naturale e il 37 per cento da petrolio. Secondo un rapporto pubblicato a inizio 2021 dal Centro nazionale per le informazioni biotecnologiche statunitense (Ncbi), la domanda di elettricità in Libia nel picco estivo del 2019 ha raggiunto circa 7.500 megawatt, mentre il carico di picco invernale ha raggiunto i 7.200 megawatt. Questi valori mostrano un deficit di generazione di circa 1.200 megawatt in Libia. (Lit)