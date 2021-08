Roma: grazie a studio rotte aeree durante chiusura Covid sequestrato un quintale di doga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un quintale di droghe pesanti sono state intercettate, tra l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino e gli scali di altre capitali europee, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno arrestato (o permesso l’arresto, a seconda dei casi) di 27 corrieri della droga. Le fiamme gialle del gruppo di Fiumicino, in concomitanza con il calo di arrivi presso lo scalo romano registrato durante il lock down, avevano avviato un monitoraggio dei voli provenienti dai maggiori Paesi produttori di stupefacenti, che ha indotto a concentrare l’attenzione sugli arrivi in determinati aeroporti europei e africani rimasti attivi durante l’emergenza pandemica. Sono state, quindi, contattate le autorità competenti degli Stati interessati, attraverso gli strumenti di cooperazione internazionale vigenti, per l’attivazione dei controlli nei confronti dei soggetti ritenuti più a rischio. (segue) (Rer)