Iran: inaugurata a Teheran la mostra “Gholamreza Takhti. Ritratti di un Campione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi presso i giardini della residenza dell’ambasciatore d’Italia a Teheran, Giuseppe Perrone, la mostra “Gholamreza Takhti. Ritratti di un Campione“, nel corso di una cerimonia durante la quale sono state celebrate le storiche vittorie italiane all’Olimpiade di Tokyo e agli Europei di calcio 2020. Lo riferisce il sito web della Farnesina. Composta da 29 opere di quattro diversi artisti iraniani (Khosrow Hassanzadeh, Yasamin Khorsandi, Behdad Panjehzadeh, Behzad Shishegaran), la mostra ripercorre la raffigurazione nell’immaginario collettivo del grande campione iraniano di lotta libera degli anni ‘50 e ‘60, Gholamreza Takhti, vincitore di medaglie in tre diverse olimpiadi, Helsinki 1952, Melbourne 1956 e Roma 1960. Famoso non solo per le sue straordinarie abilità sportive, ma per le doti umane, il fair play, l’impegno umanitario a favore dei più deboli, e le simpatie politiche per il fronte nazionale di Mossadeq, Gholamreza Takhti, morto all’età di 38 anni in circostanze ancora oggi non del tutto chiarite, è diventato negli anni un’icona di Pop Art ed il soggetto di una intensa ed eclettica produzione artistica, come conferma l’attenzione a lui dedicata dal British Museum con la mostra del 2009 “Takhti: A Modern Iranian Hero”, focalizzata su un dipinto di Hassanzadeh, artista presente altresì nell’esposizione dell’Ambasciata italiana a Teheran. (segue) (Com)