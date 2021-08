Iran: inaugurata a Teheran la mostra “Gholamreza Takhti. Ritratti di un Campione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso di benvenuto, l’ambasciatore Perrone, nel ricordare l’importanza non solo sportiva della figura di Takhti, ha sottolineato il valore unificante dello sport e la profondità delle relazioni bilaterali tra Italia e Iran nel settore sportivo, cementate da una lunga tradizione di scambi e collaborazione in discipline di ampio seguito popolare quali calcio, pallavolo, lotta e scherma. La mostra “Gholamreza Takhti. Ritratti di un Campione“, rimarrà aperta fino al 1 settembre e verrà presentata alle autorità sportive ed al pubblico iraniano attraverso una serie di eventi dedicati in programma nella residenza italiana a Teheran. (Com)