Cina-Usa: Pechino respinge accuse su casi Spavor e Kovrig, "detenzione arbitraria è quella di Meng" (2)

- Le dichiarazioni giungono dopo che Washington si è unita alla comunità internazionale "nel chiedere alla Repubblica popolare di rilasciare, immediatamente e senza condizioni, i cittadini canadesi Michael Spavor e Michael Kovrig". Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in un comunicato pubblicato a seguito alla condanna a undici anni di carcere inflitta a Spavor in Cina, dove è stato giudicato colpevole di spionaggio, ha affermato che Spavor e Kovrig "non hanno ricevuto le tutele procedurali minime durante la loro detenzione arbitraria di oltre due anni e mezzo". Nella nota del dipartimento di Stato si ricorda che più di 60 Paesi, tra cui gli Usa, hanno approvato la recente Dichiarazione contro la detenzione arbitraria nelle relazioni tra Stati e che Blinken ha sollevato la questione su "diversi casi di cittadini statunitensi e canadesi soggetti a detenzioni arbitrarie e divieti di uscita in Cina" nelle sue interlocuzioni con funzionari cinesi. (segue) (Cip)