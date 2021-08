Cina-Usa: Pechino respinge accuse su casi Spavor e Kovrig, "detenzione arbitraria è quella di Meng" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pratica di detenere arbitrariamente individui per esercitare un'influenza sui governi stranieri è del tutto inaccettabile. Le persone non dovrebbero mai essere usate come merce di scambio", ha ribadito il dipartimento di Stato di Washington. Gli Stati Uniti sono "profondamente turbati dalla mancanza di trasparenza che circonda questi procedimenti legali e si uniscono al Canada nel chiedere il pieno accesso consolare per i signori Spavor e Kovrig, in conformità con la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e l'Accordo consolare Cina-Canada", e l'accoglimento delle "richieste di funzionari canadesi e altri diplomatici stranieri di partecipare ai loro procedimenti", si legge nella conclusione del comunicato. (segue) (Cip)