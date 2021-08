Afghanistan: governo spagnolo al lavoro per evacuare collaboratori missione militare e civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo sta già preparando un'operazione per evacuare gli afgani che hanno collaborato con la missione spagnola, in ambito militare e civile. L'operazione è in fase di conclusione da una commissione alla quale partecipano rappresentanti dei ministeri della Difesa, degli Affari esteri, dell'Interno e della presidenza del governo. Sia il ministero, sia il Centro d’intelligence nazionale (Cni) stanno valutando tutti i parametri per garantire che nessu jihadista si infiltri in quest’operazione. Molte di queste persone hanno lavorato per anni per le truppe spagnole e sono accompagnati da minori. L'elenco definitivo non è stato ancora chiuso, ma quello provvisorio coinvolge quasi un centinaio di persone. Secondo fonti governative, si sta lavorando alla delimitazione di tre gruppi: il primo, composto da afgani che lavoravano per le Forze armate spagnole, principalmente come traduttori, quasi 40 persone; un altro formato da quelli assunti dall'Agenzia spagnola per la cooperazione e lo sviluppo internazionale (Aecid), meno numeroso; e, infine, il personale locale dell'Unione europea. (Spm)