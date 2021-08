Afghanistan: Sequi, Italia non accetterà prese di potere violente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che sta accadendo in questo periodo in Afghanistan ci addolora e ci preoccupa. E io vorrei essere chiaro su un paio di cose: il ritiro del nostro contingente e delle forze internazionali non significa minimamente che noi abbandoneremo l’Afghanistan, abbiamo fatto un investimento che è costata anche la vita ai nostri militari. E continueremo il sostegno che sarà finanziario, politico e diplomatico”. Lo ha detto a “Sky TG24” Ettore Sequi, segretario generale del ministero degli Esteri, ospite di “Buongiorno”, che ha aggiunto: “La prova ne è la riunione fatta a Roma alla fine di luglio proprio per coordinare una politica nei confronti dell’Afghanistan. Ed è importante, come dice il ministro Di Maio, preservare quei passi in avanti irreversibili che sono stati fatti in Afghanistan in termini, ad esempio, di promozione del ruolo femminile, del rafforzamento di alcune istituzioni democratiche come il Parlamento”. (segue) (Com)