Mediterraneo: Sequi, maggiore coinvolgimento dell’Ue merito dell’Italia

- “Un maggiore coinvolgimento dell’Europa sul Mediterraneo è un risultato che si può tranquillamente ascrivere all’Italia”. Lo ha detto a “Sky TG24” Ettore Sequi, segretario generale del ministero degli Esteri, ospite di “Buongiorno” commentando il ruolo internazionale del nostro Paese sui temi del Mediterraneo e dell’immigrazione. “L’attenzione al Mediterraneo è una costante importantissima e profonda della nostra politica estera”, ha spiegato l’ambasciatore. “Quello che cerchiamo di fare – ha detto il diplomatico - è il rafforzamento del legame con quei Paesi della cosiddetta Sponda Sud. D’altra parte, in sede europea siamo proprio noi a spingere l’Europa ad una maggiore attenzione ai temi del Mediterraneo e dell’immigrazione. Ricordo che le conclusioni del Consiglio europeo di giugno hanno sancito la necessità di un maggiore coinvolgimento dell’Europa sul Mediterraneo. E questo è un risultato che si può tranquillamente ascrivere all’Italia. Cerchiamo di lanciare dei partenariati e ne abbiamo già lanciato con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo perché non deve sfuggire a nessuno il rapporto molto stretto che esiste fra stabilità, sviluppo e immigrazione. I nostri rapporti vanno in questa direzione. E’ chiaro che il Covid ha creato delle difficoltà, ma in una visione complessiva della nostra politica estera – ha ribadito Sequi - vogliamo convincere sempre più l’Europa a impegnarsi. Ad esempio, abbiamo lanciato con la Francia l’iniziativa Team Europe sul Mediterraneo Centrale, abbiamo ei contatti strettissimi con i Commissari europei che si occupano di sviluppo e immigrazione proprio perché la loro attenzione sia focalizzata su queste aree”. (Com)