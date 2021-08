Infrastrutture: ministro Giovannini, con il Recovery una rivoluzione per le Ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla recente intesa con Regioni, Province e Comuni i primi otto miliardi del Fondo complementare e del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono pronti per essere investiti dai diversi enti nel trasporto ferroviario, nei porti, nell'edilizia pubblica. "È in assoluto il primo pacchetto di risorse del Piano ad essere impiegato", dice a "la Repubblica" Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Pnrr riserva al settore delle infrastrutture e della mobilità circa 62 miliardi di euro. "Diversamente dal piano americano del presidente Biden, l'Italia, come tutta l'Europa, ha scelto di spostare le risorse sul trasporto ferroviario anziché sul potenziamento della rete autostradale. È una scelta green che ha chiesto l'Europa, che condivide il governo italiano e, se posso dire, che io condivido da tempo. Quanto agli effetti, mi limito ad alcuni dati di impatto che abbiamo presentato nell'allegato infrastrutture pubblicato oggi (ieri per chi legge): alla fine del Piano il tempo medio di viaggio in treno si ridurrà dell 7 per cento, con un taglio del 24 nelle regioni meridionali, del 22 in quelle settentrionali e del 4,4 al Centro". "Si ridurrà del 38 per cento - continua il ministro - anche l'indice di disuguaglianza tra Nord e Sud nell'accesso alla rete ferroviaria. Il passaggio modale dalla gomma al ferro determinerà un taglio di tre milioni di tonnellate all'anno di emissioni di anidride carbonica, pari alle emissioni annuali dei trasporti di tutta Roma". "Nel nostro Pnrr - conclude Giovannini - non ci sono solo i soldi per gli investimenti, c'è una visione che può cambiare le caratteristiche del trasporto nazionale". (Res)