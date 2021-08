Green Pass: Meloni, sui controlli il governo scarica le responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta dalla parte delle categorie — dai presidi agli steward ai ristoratori — che non vogliono o ritengono di non poter gestire i green pass: "Hanno perfettamente ragione, - dice il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al "Corriere della Sera" - il governo sta scaricando le proprie responsabilità su chi non ha i mezzi o l'autorità per fare da controllore. È una normativa senza senso che sta compromettendo la stagione turistica, che non aiuta a superare l'emergenza e che crea problemi di privacy". La presidente è "contraria all'utilizzo del green pass per accedere alla vita sociale, perché non trovo né utile né giusto che i cittadini siano sottoposti a misure che, lo ricordo, sono in vigore con queste modalità solo in Francia. In Germania, in Spagna, in Grecia non si è mai pensato di impedire di andare al ristorante a chi non avesse una certificazione ad hoc, e non a caso tantissimi turisti — penso solo ai russi vaccinati con Sputnik — hanno scelto destinazioni diverse dall'ltalia. Un grave danno". Mangiare solo all'aperto o rinunciare ad eventi "lo ritengo dannoso per la nostra economia già compromessa e inutile per la gestione della pandemia, perché è falso che dove siedono solo vaccinati non ci si contagi. Se il tema fosse limitare il contagio la nostra proposta di tamponi gratuiti verrebbe accolta, perché un tampone negativo è più sicuro del vaccino in questo". "Invece - aggiunge - ci dicono che il tampone gratuito disincentiva il vaccino. Ma l'obiettivo è fermare il Covid o vendere il vaccino? La verità è che il green pass è solo uno strumento per introdurre l'obbligo vaccinale senza assumersene la responsabilità", ha concluso Meloni. (Res)