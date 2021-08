Governo: ministro Patuanelli, il M5S non sprecherà questa occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in una intervista a "la Repubblica" dice che "bisogna approfittare di un governo eccezionale per fare cose che in altre situazioni non si potevano fare. Non possiamo sprecare questa occasione. Difendiamo i nostri temi come la Transizione ecologica, il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili non come bandierine, ma perché riteniamo siano il bene del Paese". "Su questo - aggiunge - chiediamo al governo maggiore incisività e concretezza". Quanto al semestre bianco, "credo si vedrà chi lavora nell'interesse collettivo e chi per mero interesse di bottega. Le pulsioni ad alzare l'asticella dello scontro sono surreali". Su economia, lavoro, ripresa, serve una nuova agenda di collaborazione tra le forze che sostengono Draghi a partire "dall'impresa, dalla tutela di chi crea i posti di lavoro. Sono stato il primo a parlare di statuto degli imprenditori. Sono il fautore di una misura come il 4.0 strutturale. Abbiamo fatto il superbonus 110 per cento, il fondo centrale di garanzia di oltre 100 miliardi. Bisogna sburocratizzare un Paese che chiede ancora troppe ore di carte agli imprenditori e si deve continuare con alcune delle misure che anche attraverso le risorse del Pnrr potranno stimolare gli investimenti privati". Alle imprese bisogna anche chiedere più sicurezza per i lavoratori. "Non è accettabile - osserva il ministro - guardare inermi a ciò che è accaduto, dove alcuni singoli imprenditori hanno messo a rischio la vita dei loro dipendenti per mancati investimenti e mancate tutele. Ma questa non deve essere un'accusa generale . La verità è che troppo spesso in Italia la tutela della sicurezza è di carta. Bisogna chiedere meno certificati e fare più controlli", ha concluso Patuanelli. (Res)