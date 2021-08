Marocco-Israele: Usa plaudono alla visita del ministro Lapid a Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti plaudono alla visita del ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, nel Regno del Marocco per la riapertura dell'Ufficio di collegamento israeliano a Rabat. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Significativi per Israele sono il viaggio del ministro degli Esteri Lapid - il primo in Marocco di un ministro degli Esteri israeliano da quando è stato annunciato l'accordo per stabilire piene relazioni diplomatiche tra lo Stato di Israele e il Regno del Marocco - e la riapertura dell'Ufficio di collegamento israeliano a Rabat”, ha detto Blinken, citato in un comunicato del Dipartimento di Stato. “Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con Israele e Marocco per rafforzare tutti gli aspetti delle nostre partnership e creare un futuro più pacifico, sicuro e prospero per tutte le popolazioni del Medio Oriente”, ha aggiunto il capo della diplomazia Usa. (Nys)