Caldo: in Sardegna bollino rosso per gran parte della regione, allarme incendi

- Sardegna nella morsa del caldo: la Protezione Civile regionale ha confermato anche per la giornata oggi l'allerta rossa per pericolo di incendio "estremo" assegnando il bollino rosso in gran parte dell'Isola. Le zone più a rischio per i roghi sono l'Oristanese, il Campidano di Cagliari, il Medio Campidano e il Nuorese. Considerate le alte tempeature, l'attenzione è ora allo stato di preallarme perché la situazione è tale che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e della flotta aerea regionale. Il ministero della Salute ha prorogato sino a oggi l'allerta per la città di Cagliari di livello due, indicato con il colore arancione. Nel capoluogo sardo sono attese temperature a ridosso dei 40 gradi. Attivati i servizi sanitari e sociali del Comune. Nelle zone interne dell'Isola, soprattutto di pomeriggio, si potranno raggiungere picchi di 44 gradi. (segue) (Rsc)