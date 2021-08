Caldo: in Sardegna bollino rosso per gran parte della regione, allarme incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le alte temperature non facilitano la lotta contro gli incendi. La Sardegna ieri ha vissuto una giornata difficile per i roghi, in particolare nel Nuorese e in Ogliastra. Un grosso fronte si è aperto a Borore, nel Marghine, dopo che ieri le fiamme al confine con i territori di Birori e Bortigali hanno distrutto un territorio di 180 ettari. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri del Corpo Forestale regionale e un Canadair. Fiamme anche a Dualchi, dove i roghi si sono avvicinati all'abitato. Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro hanno costituito un posto di comando avanzato e schierato quattro squadre con rinforzi provenienti dal comando provinciale di Oristano e dal Corpo Forestale regionale, che ha inviato sul posto i mezzi aerei. Emergenza anche nelle campagne di Villagrande nei pressi della statale 389, dove hanno operato tre elicotteri della basi militari di San Cosimo, Farcana e Sorgono e due Canadair. In Ogliastra si è aperto un altro fronte di fuoco ad Arzana dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo Forestale regionale e un Canadair. Fiamme anche nei comuni di Mandas e Morgongiori nel sud Sardegna, dove altri due incendi sono divampati ieri pomeriggio. (Rsc)