Governo: "Financial Times", con Draghi l'Italia diventa polo di stabilità nell'Ue

- Dai successi sportivi a quelli politici ed economici: finalmente l’Italia ha smesso di essere il "brutto anatroccolo" d’Europa e, grazie all'azione governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, il Paese si è trasformato in un polo di stabilità nell'Ue. E' quanto si legge in un articolo pubblicato dal quotidiano britannico "Financial Times". Partendo dai successi in ambito musicale e sportivo conseguiti quest'estate dall'Italia - le vittorie all'Eurovision, agli Europei di calcio e delle gare dei 100 metri di atletica alle Olimpiadi di Tokyo - il quotidiano britannico evidenzia che "il più grande successo" è che ora il nostro Paese "ha un governo che funziona". Secondo il "Financial Times", Draghi ha gettato le basi per la ripresa economica dell'Italia. Tra i maggiori successi del presidente del Consiglio vengono menzionate la nuova campagna vaccinale anti Covid-19 e gli investimenti ingenti nella ripresa: 245 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Anche l'introduzione del green pass per l'accesso ai luoghi pubblici al chiuso, a differenza di quanto avvenuto in Francia, è stato approvato dal governo italiano senza provocare proteste di piazza o un malcontento eccessivo tra la popolazione. Il governo di Roma ispira fiducia, prosegue il "Financial Times", mentre l’unico punto interrogativo che rimane è quanto a lungo l'attuale presidente del Consiglio italiano rimarrà in carica considerando la scadenza della legislatura nel giugno 2023 e l'eventualità che Draghi possa subentrare al presidente Sergio Mattarella al Quirinale nel febbraio 2022 al termine del mandato di quest'ultimo. "In un mondo ideale, Mattarella verrebbe convinto a rimanere per un altro anno" in quanto "Draghi ha bisogno di più tempo per cambiare l'Italia", aggiunge il quotidiano britannico. In ogni caso, conclude il "Financial Times", "con Germania e Francia che vanno verso elezioni incerte, l'Italia sembra essere un polo di stabilità nell'Ue". (Rel)