Antitrust: sanzione 1 milione euro a Trenitalia per inadeguata gestione tratta Roma-Napoli/Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato una sanzione di 1 milione di euro - ridotta a causa delle perdite economiche registrate nel 2020 - nei confronti di Trenitalia spa, la principale impresa ferroviaria nazionale, attiva nel trasporto passeggeri ad alta velocità. Secondo quanto emerso da rilevazioni d'ufficio e da accertamenti ispettivi, si sono verificate alcune criticità alla stazione di Roma Termini per gli spostamenti dei pendolari che usufruiscono dell'abbonamento ai treni ad alta velocità: numerosi passeggeri non erano riusciti ad accedere ai treni della linea Roma-Napoli/Caserta, nonostante i posti non fossero occupati e/o riservati per il posizionamento "a scacchiera". I disagi per i passeggeri pendolari si sono ripetuti tra gennaio e l'inizio di febbraio 2021. (segue) (com)