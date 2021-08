Medio Oriente: Accordi di Abramo, un anno di "fede e tolleranza" tra Emirati e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rabbini degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain si apprestano a celebrare il primo anniversario degli Accordi di Abramo, un anno definito di "fede e tolleranza" in un articolo pubblicato sul sito web in lingua inglese dell'emittente televisiva satellitare di proprietà saudita “Al Arbaiya”. Il 13 agosto 2020, infatti, gli Emirati Arabi Uniti e Israele hanno annunciato che avrebbero presto stabilito relazioni, un passo seguito anche dal Bahrain l'11 settembre 2020. Pochi giorni dopo, il 15 settembre, i tre paesi hanno firmato la Dichiarazione degli Accordi di Abramo basati “sulla comprensione e la convivenza reciproche, nonché sul rispetto della dignità umana e libertà, compresa la libertà religiosa”, riferisce l'approfondimento di “Al Arbaiya”. Dopodiché anche Sudan e Marocco hanno firmato l'accordo di pace. Mentre il mondo celebra il primo anniversario degli Accordi di Abramo, il Gran Rabbinato negli Emirati Arabi Uniti ha composto una preghiera speciale per le sinagoghe di tutto il mondo per celebrare l'occasione storica. La preghiera sarà distribuita a più di 1.000 sinagoghe del globo, comprese quelle associate al Consiglio rabbinico d'America. (segue) (Res)