Medio Oriente: Accordi di Abramo, un anno di "fede e tolleranza" tra Emirati e Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Elie Abadie, un rabbino negli Emirati Arabi Uniti, gli Accordi di Abramo hanno portato enormi passi in avanti verso la tolleranza religiosa tra le nazioni del Medio Oriente. Le intese hanno contribuito "allo sviluppo e alla crescita della comunità ebraica negli Emirati Arabi Uniti, ma ciò che è ancora più importante è che la comunità ebraica può essere aperta e abbracciare la propria fede con orgoglio e conforto: questo è un risultato importante", ha detto Abadie ad “Al Arbaiya English”. “Per decenni i popoli degli Emirati Arabi Uniti e di Israele non sapevano molto l’uno dell’altro: ora stiamo diventando migliori amici e stiamo vivendo un enorme scambio di cultura, scienza e tecnologia. È un grande traguardo”, ha detto ancora Abadie. Nel febbraio 2021, le comunità ebraiche locali di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, Oman e Qatar si sono unite per formare l'Associazione delle comunità ebraiche del Golfo (Ahjc), con l'intenzione di istituire il primo tribunale ebraico della regione. Abadie non ha escluso che anche altri Paesi arabi possano unirsi agli Accordi di Abramo. (segue) (Res)