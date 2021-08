Medio Oriente: Accordi di Abramo, un anno di "fede e tolleranza" tra Emirati e Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ebrahim D. Nonoo, presidente della comunità ebraica del Bahrain, ha parlato di un anno storico di cambiamenti. "Abbiamo una comunità ebraica qui dal diciannovesimo secolo", ha detto ad "Al Arabiya English". “All'epoca c'era un bel miscuglio di indù, cristiani, ebrei e fedeli musulmani”. Ma questo periodo si è concluso con lo scoppio della guerra di Palestina nel 1947. “La sinagoga è stata rasa al suolo”, ha detto Nonoo, spiegando come dopo gli Accordi di Abramo, il Bahrain ha ora una nuova sinagoga per la prima volta in oltre 60 anni. "Essere in grado di tornare ai giorni prebellici e praticare le feste nel calendario ebraico è stato incredibile", ha detto. “Gli Accordi di Abramo hanno portato un nuovo slancio alla nostra vita e ci hanno permesso di praticare correttamente la nostra fede”. Nonoo ha anche osservato che anche i bahreiniti sono diventati più aperti alla comprensione della fede ebraica. “Abbiamo visto fedeli musulmani entrare nella nostra sinagoga e pregare a modo loro. E' stato commovente. I bahreiniti sono persone straordinarie. Qui c'è empatia con tutte le religioni”, ha aggiunto. (Res)