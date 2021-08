Polonia: Blinken, leggi approvate dal Parlamento vanno contro valori transatlantici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati dall'approvazione da parte del Parlamento polacco di restrizioni nel processo per la restituzione delle proprietà confiscate in epoca comunista ai sopravvissuti all'Olocausto ed ai loro familiari. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, tramite una nota del Dipartimento di Stato. "Invitiamo il presidente Andrzej Duda a non promulgare la legge o che, in linea con l'autorità a lui garantita come presidente, rimandi il documento alla Corte costituzionale della Polonia", ha aggiunto Blinken. Il segretario di Stato Usa ha espresso inoltre la preoccupazione di Washington per un'altra normativa controversa approvata dalla Camera bassa del Parlamento di Varsavia: "Questa bozza di legge indebolirebbe significativamente l'ambiente dei media per cui i cittadini polacchi hanno a lungo lavorato". Secondo Blinken, avere dei media liberi e indipendenti "rende le nostre democrazie più forti, l'Alleanza transatlantica più resiliente ed è fondamentale nei rapporti bilaterali". "La Polonia è un importante alleato della Nato e comprende che l'Alleanza transatlantica è basata sugli impegni reciproci ai valori democratici condivisi. Queste leggi vanno contro i principi ed i valori che una nazione moderna e democratica deve rispettare. Invitiamo il governo della Polonia a dimostrare il suo impegno ai valori condivisi non solo a parole, ma anche nei fatti", ha concluso il segretario di Stato Usa. (segue) (Vap)