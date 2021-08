Polonia: Blinken, leggi approvate dal Parlamento vanno contro valori transatlantici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono intanto le polemiche in Polonia dopo che il Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia, ha adottato ieri sera la nuova controversa legge sui media. Il disegno di legge, che impedisce di fatto a società che non fanno parte dello Spazio economico europeo di detenere delle partecipazioni di controllo nelle imprese polacche del settore dei media, è stato approvato nel corso di una sessione dai toni accesi e durante la quale non sono mancati duri scontri fra maggioranza e opposizione. Il disegno di legge, oltre a impedire a gruppi non facenti parte dello Spazio economico europeo di detenere quote di controllo di società del settore dei media, modifica le regole per la concessione delle licenze di trasmissione ai media. Secondo l’emendamento, infatti, una licenza per trasmettere programmi radiofonici e televisivi in Polonia può essere assegnata a un ente con sede in uno Stato membro del sopracitato Spazio economico europeo, a condizione che non dipenda da attori stranieri che non ne fanno parte. Nell’atto pratico, la legge costringerebbe il gruppo statunitense Discovery a vendere la sua quota di maggioranza in Tvn, una delle più importanti reti televisive private polacche. Tvn controlla l’emittente “Tvn24”, il cui notiziario è spesso molto critico nei confronti del governo. Secondo il partito di governo in Polonia, Diritto e Giustizia (PiS), la legge è necessaria per impedire a potenze straniere ostili di assumere il controllo delle principali emittenti radiotelevisive ed è in linea con le regole degli altri Paesi europei. Diversi critici, tuttavia, sostengono che questa modifica favorirebbe l’acquisizione da parte di una società pubblica del pacchetto di maggioranza di Tvn, come già avvenuto con il gruppo editoriale Polska Press, ora controllato dalla società statale dell’energia Pkn Orlen. Tvn ha esortato il Senato e il presidente, Andrzej Duda, a respingere la legge, definendo il voto "un attacco senza precedenti alla libertà di espressione e all'indipendenza dei media". (Vap)