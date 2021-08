Giappone: Paralimpiadi probabilmente senza pubblico, governo valuta ingressi scolaresche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Yoshihide Suga, ha espresso il desiderio di consentire l’accesso al pubblico agli impianti sportivi, almeno parziale, se la situazione sanitaria migliorerà. Ieri il Paese ha registrato un nuovo record giornaliero di casi: 15.812, di cui 4.200 nella capitale, dove sono in aumento anche i pazienti con sintomi gravi. Le Paralimpiadi si apriranno il 24 agosto per chiudersi il 5 settembre dopo 13 giorni di gare. Intanto i monumentali cinque cerchi olimpici collocati su una piattaforma galleggiante nella Baia di Tokyo sono stati rimossi per fare posto al simbolo dei Giochi paralimpici con i tre “agitos” rosso, blu e verde. (Git)