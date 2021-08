Credito: Salvini, voglio la lista di tutti i politici che hanno avuto prestiti da Mps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a "il Giornale" dice che "a Siena si vota perché Padoan si è dimesso per andare a presiedere Unicredit, la banca che è interessata a rilevare Mps. Siamo davanti ad un conflitto di interessi clamoroso. E poi aspettiamo le carte". L'ex ministro dell'Interno chiede "ufficialmente" dalle colonne de "il Giornale" "i nomi, tutti i nomi, di chi ha avuto prestiti dalla Banca o dalla Fondazione. Partiti, centri culturali, privati, soggetti vari, parlamentari". Quanto ai parlamentari: "qualcuno è ancora in carica? Sarebbe interessante sapere quanto ognuno di loro ha preso. La banca ci consegni le liste di chi ha ricevuto prestiti o contributi negli ultimi anni. Sono proprio curioso di conoscere quei nomi". Insomma, il segretario aspetta "l'elenco". Ed è sicuro che quando verrà reso pubblico "Letta si vergognerà di andare in giro per Siena", ha concluso Salvini.(Res)