Migranti: Libia, ministra Esteri Mangoush discute dossier con procuratore generale

- Il dossier delle migrazioni illegali in Libia, la lotta ai trafficanti di esseri umani e le denunce delle organizzazioni internazionali sui maltrattamenti di migranti e rifugiati - donne e bambini inclusi - nei centri di detenzione del Paese nordafricano. Questi i temi discussi nella giornata di ieri dalla ministra degli Affari esteri della Libia, Najla al Mangoush, con il procuratore generale libico, Siddiq al Sour. La ministra ha incontrato anche due giovani maltrattate e detenute per tre anni da una banda internazionale di trafficanti di esseri umani. La Mangoush, che si è commossa durante l’incontro con le due ragazze, ha sottolineato l'importanza e la necessità di trovare il modo di affrontare i gruppi criminali internazionali coinvolti nel traffico di esseri umani, sottolineando che la Libia è un Paese di transito per migranti, non di destinazione né di origine dei flussi migratori. La ministra ha inoltre sottolineato l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra l'Ufficio del procuratore generale, il ministero degli Affari esteri e altre autorità competenti, nonché i Paesi vicini della Libia per sviluppare una strategia inclusiva per proteggere le frontiere e contrastare questo fenomeno odioso, così come il contrabbando e la criminalità organizzata. (Lit)