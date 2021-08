Afghanistan: Casa Bianca su avanzata Talebani, nessuno esito è inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, non esclude alcun possibile esito per l’offensiva in atto da parte dei talebani in Afghanistan, compresa la caduta della capitale Kabul. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, rispondendo a una domanda dei reporter. Secondo Psaki, a 90 giorni, "nessun esito è inevitabile". "Non facciamo affidamento su valutazioni anonime ma a valutazioni dell'intelligence, guardiamo le condizioni della sicurezza in parti del paese ma nessun particolare sviluppo è inevitabile secondo il nostro punto di vista", ha detto la portavoce di Biden.(Nys)