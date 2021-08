Covid: Oms, con ritmo contagi attuale altri 100 milioni di casi entro primi mesi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’attuale andamento pandemico è probabile che si registrino almeno altri 100 milioni di casi di Covid-19 a livello globale entro i primi mesi del 2022. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Con l'attuale traiettoria, potremmo superare 300 milioni di casi all'inizio del prossimo anno", ha detto durante un briefing con i media. “Ma possiamo cambiarla. Ci siamo dentro tutti insieme”, ha aggiunto. Il numero di casi di Covid-19 registrati ha raggiunto i 200 milioni la scorsa settimana, appena sei mesi dopo che il mondo ha superato i 100 milioni di contagi, ha osservato Tedros, "e sappiamo che il numero reale di casi è molto più alto". Funzionari dell'Oms hanno sottolineato che sono state condotte ulteriori ricerche sul trattamento sanitario per i casi di Covid-19 in uno studio internazionale senza precedenti chiamato Solidarity Plus, che esaminerà l'efficacia di tre nuovi farmaci in 52 paesi. I funzionari hanno anche affermato che la diffusione di varianti come la Delta cambierebbe le proiezioni sull'immunità di gregge e sugli obiettivi di vaccinazione. “Non c'è un numero specifico o un numero magico che deve essere raggiunto. È davvero correlato alla trasmissibilità del virus", ha affermato Katherine O'Brien, direttore del dipartimento di immunizzazione dell'Oms.(Nys)